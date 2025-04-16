Справедливость против двойных стандартов: Венгрия снова заблокировала военную помощь Евросоюза для Армении

Сохраняя приверженность принципиально справедливой позиции, Венгрия вновь встала на пути односторонней и политически ангажированной военной поддержки Армении со стороны Евросоюза, тем самым разоблачая двойные стандарты Брюсселя в подходах к процессам на Южном Кавказе.

За последние шесть недель Венгрия заблокировала предоставление Армении военной помощи в размере 10 млн евро (более $11,3 млн) со стороны ЕС. Об этом сообщило Радио Свободная Европа/Радио Свобода со ссылкой на источники.

По планам ЕС, десятимиллионный транш для Армении должен был быть выплачен из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), созданного в 2021 году в целях отправки военной помощи за пределы блока.

Военная поддержка Армении из Европейского фонда мира была предложена верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас еще в начале года, и преподносится как направленная ​​на укрепление «несмертельной обороны» этой страны.

По данным дипломатического источника из Брюсселя, в понедельник, 14 апреля в Люксембурге состоялись дополнительные обсуждения с целью убедить Венгрию разблокировать помощь для Армении, однако никакого прогресса достигнуто не было.

Дело в том, что утверждение военной помощи EPF требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. За предложение о военной поддержке Армении проголосовали все страны, кроме Венгрии.

Надо отметить, что Венгрия уже во второй раз блокирует военное финансирование ЕС для Армении, Первый транш в размере 10 млн евро был одобрен в 2024 году. В то время Венгрия сняла свое вето при условии предоставления Азербайджану ​аналогичной суммы для поддержки операций по разминированию.

«Думаем, что если Армении будет оказана 10-миллионная помощь из Европейского фонда мира, то такая же помощь должна быть оказана и Азербайджану», - заявил в тот период министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом, решение Будапешта заблокировать военную помощь ЕС для Армении отражает его стремление к поддержанию баланса и правомерности в подходе к региональной безопасности. Оно же, с другой стороны, в очередной раз указывает на существующие в Евросоюзе двойные стандарты в вопросах военной поддержки и внешнеполитической ангажированности.

Согласно дипломатическим документам, цель предоставления ЕС военной помощи Армении из Европейского фонда мира заключается в «повышении устойчивости и способности армянских вооруженных сил к стабилизации, а также более эффективной защите гражданского населения в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций».

К большому сожалению, в ЕС до сих пор предпочитают не замечать того, что все кризисы и чрезвычайные ситуации в регионе провоцируются именно Арменией. Наблюдательная миссия того же Евросоюза на армяно-азербайджанской условной границе – так называемая EUMA старательно замалчивает систематические обстрелы армянскими подразделениями позиций Вооруженных сил Азербайджана. Точно, так же, как и отводит свои бинокли от предпринимаемых армянской стороной явно провокационных попыток оказания психологического давления на наших военнослужащих, что в то же время может свидетельствовать и о проблемах с дисциплиной армянской армии.

Регулярность военных провокаций Армении свидетельствует об их спланированном и целенаправленном характере, что служит еще одним наглядным подтверждением ее реваншистских устремлений.

Эти реваншистские настроения подпитываются активной внешнеполитической поддержкой, в которой ЕС играет не последнюю роль, естественно, в разрезе собственных геополитических интересов.

Составной частью этих интересов как раз-таки является расширение - на словах наблюдательной, а на деле шпионской миссии ЕС на условной границе Армении с Азербайджаном.

Ключевую позицию в этих процессах неизменно занимает Франция, выступая главным инициатором, скажем больше, фактически формируя внешнеполитическую повестку Армении. Примеры этих целей Парижа долго искать не придется, они лежат буквально на поверхности. Достаточно обратить внимание на последнее заявление министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

На встрече европейских министров иностранных дел в Люксембурге – как раз там же Венгрия заблокировала военную помощь ЕС для Армении – Барро выразил обеспокоенность «ростом напряженности» на армяно-азербайджанской границе, и в этом контексте - надежду на расширение миссии ЕС в Армении: «Я очень обеспокоен ростом напряженности на границе. Я надеюсь, что европейская миссия, развернутая там на месте (в Армении), сможет расшириться, чтобы иметь возможность наблюдать и сдерживать эту напряженность (на армяно-азербайджанской границе)».

Ответственной стороной за этот «рост напряженности» предсказуемо подразумевается Азербайджан и, чтобы у международного сообщества не осталось никаких сомнений в этой фальшивой интерпретации, она подкрепляется лживыми обвинениями официального Иревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая во вторник в парламенте, нисколько не смущаясь, обвинил Азербайджан «в нарушении режима перемирия и регулярных обстрелах», которые, по его мнению, могут являться «попыткой психологического давления на жителей приграничных сел».

По словам Пашиняна, «чаще всего огонь неприцельный, однако за последний месяц дважды было обстреляно село Хнацах в Сюникской области». Армянский премьер добавил, что лично отдал приказ «строго соблюдать режим перемирия». «Народы наших стран достойны мира. Войны не будет - будет мир», - сказал он.

Ясный ответ на эти инсинуации, которые озвучивались армянской стороной и ранее, был дан Министерством обороны Азербайджана. «Распространенная Арменией информация о том, что подразделениями Азербайджанской Армии якобы был открыт огонь в направлении населенного пункта Ханазах, вследствие чего был нанесен ущерб центру культуры, безосновательна, не соответствует действительности и является дезинформацией», - заявило оборонное ведомство Азербайджана 14 апреля.

«Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь в указанном направлении. Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Наша армия принимает адекватные меры только в ответ на провокации вооруженных сил Армении, подвергающих обстрелу наши позиции.

Распространяя подобную дезинформацию, противник пытается сформировать у международного сообщества ложное представление и стремится скрыть свои провокации, которые совершает за последние дни, регулярно подвергая позиции Азербайджанской Армии обстрелам с различных направлений», - подчеркнуло Министерство обороны Азербайджана.

Что касается заявления Пашиняна о том, что он лично «отдал приказ о строгом соблюдении режима перемирия», то в контексте последних регулярных обстрелов со стороны Армении оно лишь подчеркивает наличие в ее армии серьезных проблем с дисциплиной и субординацией, наглядный пример чего был представлен и в видео выше.

Что же, если стремление Армении к миру, усиленно декларируемое как ее руководством, так и внешними покровителями, действительно искренне, то ключевые условия Баку для подписания мирного соглашения хорошо известны – это роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение в Конституцию Армении изменений, которые положат конец ее территориальным претензиям к Азербайджану.

В противном случае, над «крыльями» фальшивого армянского «голубя мира» может нависнуть серьезная угроза.