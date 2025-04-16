Иран готов начать переговоры с США о возможном соглашении

Иран готов начать обсуждение условий будущего соглашения с США, если Вашингтон займет конструктивную позицию и не будет настаивать на полной ликвидации ядерной программы.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы сможем начать переговоры о возможной сделке, если американцы займут конструктивную позицию. <...> Вопрос обогащения [урана] Ираном - реальный вопрос, и мы готовы работать над укреплением доверия [к иранской ядерной программе], несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению, - подчеркнул он на встрече с журналистами.

Источник: ТАСС