Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафинском районе.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), мужчина (1982 г.р.), пострадавший при взрыве в Агстафинском районе, был госпитализирован 15 ноября в 15:20 в отделение скорой медицинской помощи Газахской центральной районной больницы.

"У пациента диагностированы термические ожоги различных частей тела, а также ушибленно-рваная рана правой бедренной области. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пациента прооперировали и перевели в реанимационное отделение. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В результате происшествия также зафиксирована доврачебная смерть мужчины (1986 г.р.)", - говорится в информации.

18:20

В местности Джейранчёль в Агстафинском районе в результате взрыва боеприпаса один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября. Житель села Демирчиляр Газахского района Расул Ибрагимов (1986 г.р.) и житель села Даш Салахлы Сахиб Амрахов (1982 г.р.) совершили вмешательство в неразорвавшийся боеприпас, что привело к детонации.

В результате происшествия Р.Ибрагимов скончался от полученных травм. С.Амрахов получил ранения.

По данному факту в Агстафинской районной прокуратуре проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не вмешиваться в устройство взрывоопасных боеприпасов.

17:33

Погибший в результате подрыва на мине на территории под названием Джейранчёль в Агстафинском районе приехал в гости к родственникам.

По данным 1news.az, погибший Расул Шахин оглу Мамедов - уроженец села Уркмезли Газахского района. Он приехал в Агстафу в гости к двоюродному брату.

Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

По факту происшествия проводится расследование.

17:25

В Азербайджане два человека подорвались на мине.

Один из них погиб, второй — получил ранения.

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован на территории, известной как Джейранчёль.

Согласно информации, погиб житель Газахского района Расул Мамедов.

Личность пострадавшего устанавливается.