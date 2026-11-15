 Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news20:05 - Сегодня
Читать на других языках:AzərbaycancaEnglish
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафинском районе.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), мужчина (1982 г.р.), пострадавший при взрыве в Агстафинском районе, был госпитализирован 15 ноября в 15:20 в отделение скорой медицинской помощи Газахской центральной районной больницы.

"У пациента диагностированы термические ожоги различных частей тела, а также ушибленно-рваная рана правой бедренной области. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пациента прооперировали и перевели в реанимационное отделение. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В результате происшествия также зафиксирована доврачебная смерть мужчины (1986 г.р.)", - говорится в информации.

18:20

В местности Джейранчёль в Агстафинском районе в результате взрыва боеприпаса один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября. Житель села Демирчиляр Газахского района Расул Ибрагимов (1986 г.р.) и житель села Даш Салахлы Сахиб Амрахов (1982 г.р.) совершили вмешательство в неразорвавшийся боеприпас, что привело к детонации.

В результате происшествия Р.Ибрагимов скончался от полученных травм. С.Амрахов получил ранения.

По данному факту в Агстафинской районной прокуратуре проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не вмешиваться в устройство взрывоопасных боеприпасов.

17:33

Погибший в результате подрыва на мине на территории под названием Джейранчёль в Агстафинском районе приехал в гости к родственникам.

По данным 1news.az, погибший Расул Шахин оглу Мамедов - уроженец села Уркмезли Газахского района. Он приехал в Агстафу в гости к двоюродному брату.

Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

По факту происшествия проводится расследование.

17:25

В Азербайджане два человека подорвались на мине.

Один из них погиб, второй — получил ранения.

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован на территории, известной как Джейранчёль.

Согласно информации, погиб житель Газахского района Расул Мамедов.

Личность пострадавшего устанавливается.

Поделиться:
780

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио

Общество

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Общество

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Общество

Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Общество

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с — фактическая погода

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Глава Nvidia признался в отношениях с предполагаемой китайской шпионкой: «Я должен извиниться перед семьей»

Отравившимися в Лянкяране оказались отец, мать и семеро их детей - ОБНОВЛЕНО

Со следующей недели в школах начнутся пятидневные осенние каникулы

Скончался советник ректора UNEC Эльдар Азадов

Последние новости

Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

Сегодня, 20:20

В Персидском заливе затонул супертанкер с нефтью: что известно

Сегодня, 20:15

Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

Сегодня, 20:11

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:05

Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио

Сегодня, 19:52

Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с — фактическая погода

Сегодня, 19:40

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Сегодня, 19:20

В Турции успешно испытали систему EJDERHA по противодействию БПЛА

Сегодня, 18:57

Наследники владельца самой дорогостоящей картины Ван Гога требуют снять ее с продажи

Сегодня, 18:40

Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Пакистан и Оман

Сегодня, 18:10

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи

Сегодня, 17:47

Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Сегодня, 17:18

Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские «Шахеды»

Сегодня, 16:58

Заслуженный артист Ариф Мирзоев похоронен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:36

Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Иордании совершившие теракт в церкви приговорены к смертной казни

Сегодня, 16:13

В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО

Сегодня, 15:55

Австралия и Филиппины расширяют оборонное сотрудничество

Сегодня, 15:50

В Берлине на молодежной демонстрации задержали 22 человека - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Названо самое вредное для сосудов сочетание в еде

Сегодня, 15:09
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57