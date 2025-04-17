Пострадавший: Организаторы Ходжалинского геноцида в разное время входили в руководство Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленных других преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев сначала разъяснил впервые участвовавшим в процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Сначала обвиняемый Аркадий Гукасян был допрошен по документам, исследованным на предыдущем судебном заседании. Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, он признал, что азербайджанцы были вынуждены покинуть Ханкенди.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, обвиняемый Аркадий Гукасян заявил, что знает Роберта Кочаряна с 1992 года, Самвела Бабаяна — с 1993 года, а Мурада Петросяна — с 2000 года.

Отвечая на вопрос о взрыве моста через реку Халфаличай, обвиняемый сказал, что помнит это событие, а также то, что события, совершенные на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в 1988-1993 годах, были не героическими, а трагическими.

Обвиняемый также заявил, что невозможно положительно относиться к этим событиям, к резне, учиненной армянскими боевиками в селе Баганис Айрым Газахского района в ночь с 23 на 24 марта 1990 года. А. Гукасян добавил: «Нельзя давать хорошую оценку, независимо от того, кто совершил эту жестокость. Конечно, надо судить тех, кто совершил это. Здесь должно быть только однозначное отношение, другой оценки быть не может».

Затем начальник отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов предложил рассмотреть собранные доказательства уголовного дела по факту оккупации азербайджанского города Ходжалы вооруженными силами Армении и геноцида, совершенного в отношении азербайджанцев, а также допросить потерпевших.

На заседании была представлена часть собранных документов, доказательств и фотоматериалов о многочисленных преступлениях, совершенных армянами против азербайджанцев в регионе до Ходжалинского геноцида, а также о нападении на село Мешели Ходжалинского района, убийстве жителей села, разграблении и сожжении домов, магазинов, автомобилей и скота.

Затем были изучены документы, связанные с геноцидом в Мешели. Согласно документам, 23 декабря 1991 года около 7 часов утра армянские военнослужащие ворвались в село Мешели, убив 25 человек, сожгли дома, разграбили село, увели скот. Находившийся в розыске по уголовному делу, возбужденному в связи с инцидентом, Хачатурян Вагиф Черкезович был задержан и 7 ноября 2023 года приговором Бакинского военного суда приговорен к 15 годам лишения свободы.

После этого потерпевшие дали показания и ответили на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, представителей потерпевших, а также адвокатов обвиняемых.

Пострадавший Эльман Мамедов рассказал, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года всего за 8-9 часов армянскими военнослужащими было убито 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка. То, что произошло той ночью в Ходжалы, было самым жестоким преступлением, совершенным против мира и человечности.

Пострадавший Э. Мамедов подчеркнул, что первое наступление на Ходжалы началось не только с использованием оружия, но и с идеологической подготовки — с митингов. По словам Э. Мамедова, хотя некоторые источники утверждают, что первый митинг против Ходжалы состоялся 13 февраля 1988 года, на самом деле события начались 12 февраля в Аскеране.

На митинге, состоявшемся в Ханкенди 18 сентября 1988 года, решение о нападении на Ходжалы было принято уже в открытую. По словам Э. Мамедова, в сторону Ходжалы двинулось около 10 тысяч человек — не только участников митинга, но и лиц, вооруженных и оснащенных спецсредствами.

Он также раскрыл еще один факт того периода: «Азербайджанцы систематически увольнялись с предприятий, функционирующих в Ханкенди. Водители из Ходжалы, женщины, работавшие на Карабахском шелковом комбинате, подвергались насилию и пыткам. Более 70 женщин из Ходжалы работали в самых вредных цехах этого комбината. Их обливали кипятком, разбивали руки и ноги, оскорбляли».

Э.Мамедов отметил, что совершению Ходжалинского геноцида предшествовало нескольких этапов. Одним из них было полное сожжение села Мешели в конце 1991 года и убийство около 30 жителей села.

В своих показаниях Эльман Мамедов отметил, что наряду с Мешели были последовательно учинены расправы и в других селах: Джемилли, Малыбейли, Гушчулар и Гарадаглы.

«Это были звенья одной цепи, а не разрозненные события. До Ходжалинского геноцида каждый шаг был четко спланирован. Организаторы и руководители этих преступлений были представлены в военно-политическом руководстве Армении», – сказал Э.Мамедов.

Э.Мамедов отметил, что все эти события были результатом проводимой на государственном уровне в Армении планомерной и системной политики этнических чисток.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Вусала Абдуллаева, потерпевший сказал, что до геноцида Ходжалы подвергался не только штурму, но и изнурительной блокаде: «28 января 1992 года последний гражданский вертолет, летевший из Агдама в Шушу, был сбит армянами над Ханкенди. Погибло около 50 человек. После этого инцидента полеты вертолетов были полностью прекращены. Таким образом, Ходжалы оказался в полной блокаде, воздушное сообщение было прервано».

По словам пострадавшего, ближе к вечеру 25 февраля 1992 года уже начали поступать сообщения о нападении различных вооруженных сил Армении на Ходжалы: «Это был не прост штурм, а крупная военная операция. Их техника и численное превосходство были настолько велики, что немногочисленные силы обороны Ходжалы не могли им противостоять. Осада длилась около 3 часов. С 11 часов ночи город обстреливался тяжелой артиллерией и бронетехникой. Ходжалы был объят пламенем».

Э.Мамедов отметил, что в таких условиях сопротивление было невозможно. В результате было принято решение покинуть город: «Единственным выходом было агдамское направление. Но аскеранская дорога находилась под контролем армянских военных. Из-за этого люди были вынуждены идти по лесным тропам. Но это была запланированная ловушка».

Э.Мамедов также прокомментировал заявления официальных лиц Армении о «гуманитарном коридоре»: «Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Виталий Баласанян, Сейран Оганян - эти военные преступники впоследствии заявляли о том, что якобы был предоставлен «гуманитарный коридор». Никакого коридора не было. Это была зона смерти, созданная для того, чтобы заманить население в ловушку. Техника была размещена на холмах между Аскераном и Агдамом. Цель была очевидна - не допустить, чтобы кто-то из ходжалинцев выжил и рассказал о совершенных зверствах».

Пострадавшая Кюбра Мамедова рассказала, что во время оккупации Ходжалы ей было два с половиной года. Ее сестра рассказывала, что Ходжалы подвергся массированному обстрелу. Когда они покидали свой дом, мать привязала ее к спине, а отец привязал к спине ее сестру. В ту ночь ее отец был убит, а ее сестра Хаяла, которую отец привязал к своей спине, бросилась бежать, но тоже была убита. Пуля сразила и ее мать. Мать успела развязать узел и прижать дочь к груди. Сестра К.Мамедовой - Хатира хотела взять ее, но в нее попала вражеская пуля, после чего она потеряла сознание. Потерпевшая сказала, что примерно спустя 3 дня ее оторвали от груди матери и повезли в Агдамскую мечеть, посчитав мертвой. В мечети ее окатили водой, и она пришла в чувства. Медсестра, находившаяся в мечети, отвезла ее к себе домой. Там она жила некоторое время. Затем ее забрали родственники, которых удалось разыскать по записке, прикрепленной матерью к ее груди. После трагедии сестра потерпевшей - Хаяла, дядя - Эльман, мать, а 9 дней спустя и отец были похоронены на Аллее шехидов в Агдаме. Армяне сняли с него скальп и глумились над трупом.

Пострадавшая Фитат Мамедова сообщила, что в ту ночь Ходжалы подвергся обстрелу из различных видов орудий. Покинув город, их группа пересекла реку Гаргар и направилась в Кятикский лес. В лесу армяне обстреляли их группу. В это время поблизости взорвался снаряд, в результате чего ее сын Гюндуз скончался от осколочного ранения. Сама она была ранена. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли и государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевшая отметила, что ее муж Салим Гашимов получил ранение в правую руку в местечке под названием Гара гая неподалеку от села Нахчыванлы. Вместе с другими жителями он был взят в заложники армянскими военными и доставлен в Аскеран, где содержался в изоляторе отдела милиции. Когда ее мать Тамаша Мамедова вместе с братом Расимом Мамедовым и другими жителями Ходжалы двигались в направлении села Кятик, армянские военные на бронетранспортере остановили их и убили брата выстрелом в лоб.

Другого брата потерпевшей - Васифа Мамедова армяне взяли в заложники и повезли в Аскеран. В изоляторе Аскеранского отдела милиции армяне пытали его жену Салиму, разрезали ее живьем и вырвали сердце. Ее брата Васифа жестоко пытали, переломали ему руки и ноги, после чего убили. Ее племянник Захир был взят в плен раненым и впоследствии был убит.

Пострадавший Зохраб Мурадов сказал, что первым шехидом Ходжалы был его брат Захид Мурадов. Армяне запустили ракеты типа «Алазань». Один брат стал шехидом, а другой получил ранение.

В своих показаниях потерпевший сообщил, что работал в газовом управлении в Аскеране. В 1987 году армяне уволили их за то, что они были азербайджанцами. Они даже не выплатили зарплату за 4 месяца. Когда произошла Ходжалинская трагедия, он находился в Агдаме. В селе Шелли он увидел бегущих из Ходжалы людей босыми, в мокрой одежде не погоде, раненых, замерзших и в грязи. Он узнал, что его брат Захид, его дед Азим и его 2 детей были жестоко убиты армянами.

Потерпевший Азер Джебраилов в своих показаниях сообщил, что во время Ходжалинского геноцида ему было 8 лет. Он сказал: «Когда мы почти добрались до Шелли, моя мать погибла, а я, мой отец и моя сестра получили ранения».

Очередное заседание суда назначено на 18 апреля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

13:27

В Азербайджане продолжается судебное разбирательство по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, заседание проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на прошедшем процессе обвиняемые отвечали на вопросы прокуроров по различным эпизодам уголовного дела.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.