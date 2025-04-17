Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Китая - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что азербайджано-китайские отношения носят характер стратегического партнерства, глава государства с удовлетворением вспомнил состоявшуюся в прошлом году встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и принятие вместе с ним совместного заявления о стратегическом партнерстве наших стран.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Китаем охватывает широкий спектр сфер – политическую, торгово-экономическую, транспортную, энергетическую, промышленную, инвестиционную, сферу безопасности, культурно-гуманитарную и другие области. Коснувшись успешного сотрудничества наших стран в рамках международных организаций, глава государства отметил взаимную поддержку.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал политику «одного Китая».

Отметив, что проект «Один пояс, один путь» является проектом, объединяющим страны на обширной географии и продвигающим сотрудничество, глава государства сказал, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу Китая.

Подчеркнув, что в Азербайджане созданы все необходимые инфраструктурные проекты, а несколько находятся на стадии реализации, Президент Ильхам Алиев отметил наличие широких возможностей для сотрудничества между нашими странами с точки зрения развития Среднего коридора.

Посол передала Президенту Азербайджана приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Глава государства выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Председателю Китайской Народной Республики.

Лу Мэй сказала, что Китай также поддерживает успешное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Она подчеркнула, что ее страна всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Посол отметила, что отношения между нашими странами являются дружественными и носят характер стратегического партнерства. Она заверила, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.

Коснувшись роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии китайско-азербайджанских отношений, Лу Мэй подчеркнула, что сегодня Азербайджан успешно развивается на основе богатого наследия общенационального лидера.