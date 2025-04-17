 «Еще раз о минах и о политическом цинизме»: Издание Blacsea Caspian отреагировало на статью в 1news.az | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

«Еще раз о минах и о политическом цинизме»: Издание Blacsea Caspian отреагировало на статью в 1news.az

First News Media10:35 - Сегодня
«Еще раз о минах и о политическом цинизме»: Издание Blacsea Caspian отреагировало на статью в 1news.az

В издании Blacsea Caspian опубликован материал «Еще раз о минах и о политическом цинизме», который можно рассматривать и как реакцию на статью в 1news.az доктора юридических наук, профессора, чрезвычайного и полномочного посла, руководителя кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намика Алиева.

В статье Blacsea Caspian отмечается, что в период оккупации территорий Азербайджана вооруженные силы Армении превратили эти земли в минные поля, что является причиной гневных протестов Азербайджана.

Приводим вниманию читателей выдержки из статьи:

«Если бы семь районов (прилегающие к Карабаху – ред.) были превращены в картофельные поля, то вряд ли на них (этих землях) было бы посажено столько же картофеля, сколько противопехотных мин заложено в Карабахском регионе.

И официальные власти Азербайджана, и видные азербайджанские общественные деятели, в данном случае профессор Намик Алиев, возмущены широким применением противопехотных мин, которые прямо запрещены международной конвенцией — Оттавской конвенцией.

Армения игнорирует это заявление, заявляя, что Ереван не ратифицировал Оттавскую конвенцию и, следовательно, не нарушил никаких норм международного права. Вероятно, именно поэтому они не предоставляют карты существующих минных полей и даже предоставляют азербайджанской стороне ложную информацию.

Все это очень поучительно и человеку полезно почитать то, что говорит такой умный и эрудированный человек, как профессор Намик Алиев.

Однако я хочу обратить внимание на другой аспект проблемы.

Наземные мины — великое зло. Они созданы не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы калечить. Извращенная логика противопехотных мин заключается в том, что противнику нельзя просто причинять потери. Противник также должен быть обременен бесчисленными военными инвалидами — людьми с тяжелыми физическими поражениями. Враг должен понести издержки, большие издержки для инвалидов. Пусть враг корчится».

Далее в статье говорится, что на днях Литва дала понять, что намерена денонсировать ратифицированную ею Оттавскую конвенцию, «завтра то же самое рассмотрят Латвия и Эстония, может, и Финляндия».

«Было бы неудивительно, если бы муниципалитет Женевы принял решение убрать из центра города знаменитую арт-инсталляцию «Сломанный стул» (точнее, «Стул, оставшийся без одной ножки»), которая была установлена ​​на короткое время в знак протеста против неправомерного использования противопехотных мин и с тех пор остается на месте уже несколько десятилетий», - отмечается в статье.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Поделиться:
241

Актуально

Повестка Президента

Стратегический тандем: Баку и Тбилиси задают правила игры

Политика

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 19° тепла

Политика

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу армян, обвиняемых в ...

Политика

Байрамов: Встреча представителей МИД в Тбилиси - подтверждение новых реалий в регионе

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии - ОБНОВЛЕНО

Кенуль Нуруллаева: В отличие от Армении, Грузия желает процветания в регионе

Азербайджан и Словения обсудили в Баку мирный процесс на Южном Кавказе

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу

Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона и создатель нового принципа поведения государств»

Хулуси Акар: Азербайджан и Турция продолжают работу по модернизации, как единый кулак

Пашинян: Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном и распустить МГ ОБСЕ одновременно

Последние новости

Reuters: Асад вывез из Сирии $500 тыс. наличными и ценности

Сегодня, 16:15

Пашинян: Продолжение движения за Карабах разрушительно для государственности

Сегодня, 16:00

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта

Сегодня, 15:45

Ребенок сорвался с балкона пятого этажа дома в Суговушане и погиб

Сегодня, 15:40

Часть Гахского района временно останется без газоснабжения

Сегодня, 15:25

Сильный ветер в Баку за два дня повалил рекордное количество деревьев - ФОТО

Сегодня, 15:05

Байрамов: Встреча представителей МИД в Тбилиси - подтверждение новых реалий в регионе

Сегодня, 14:50

США могут сократить военный контингент в Сирии

Сегодня, 14:45

В Тбилиси завершилась трехсторонняя встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Стратегический тандем: Баку и Тбилиси задают правила игры

Сегодня, 14:25

«Sənin yanında»: Тунзаля Агаева спела дуэтом с Самиром Пириевым – ВИДЕО

Сегодня, 14:20

Кенуль Нуруллаева: В отличие от Армении, Грузия желает процветания в регионе

Сегодня, 14:15

Непогода в Баку оставила жителей одного из районов без электричества - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Азербайджан и Словения обсудили в Баку мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 13:45

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 19° тепла

Сегодня, 13:40

Байрамов: Наблюдается положительная динамика в торговых отношениях Азербайджана и Словении

Сегодня, 13:35

«Цой жив и вдохновляет»: HammAli презентовал первый сольный клип, отдав дань памяти легенде советского рока - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях

Сегодня, 13:27

Стала известна дата захоронения останков еще трех шехидов, пропавших без вести в I Карабахской войне

Сегодня, 13:25

При поддержке Банка ABB в Университете ADA стартовала «Неделя Карьеры»!

Сегодня, 13:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50