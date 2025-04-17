«Еще раз о минах и о политическом цинизме»: Издание Blacsea Caspian отреагировало на статью в 1news.az

В издании Blacsea Caspian опубликован материал «Еще раз о минах и о политическом цинизме», который можно рассматривать и как реакцию на статью в 1news.az доктора юридических наук, профессора, чрезвычайного и полномочного посла, руководителя кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намика Алиева.

В статье Blacsea Caspian отмечается, что в период оккупации территорий Азербайджана вооруженные силы Армении превратили эти земли в минные поля, что является причиной гневных протестов Азербайджана.

Приводим вниманию читателей выдержки из статьи:

«Если бы семь районов (прилегающие к Карабаху – ред.) были превращены в картофельные поля, то вряд ли на них (этих землях) было бы посажено столько же картофеля, сколько противопехотных мин заложено в Карабахском регионе.

И официальные власти Азербайджана, и видные азербайджанские общественные деятели, в данном случае профессор Намик Алиев, возмущены широким применением противопехотных мин, которые прямо запрещены международной конвенцией — Оттавской конвенцией.

Армения игнорирует это заявление, заявляя, что Ереван не ратифицировал Оттавскую конвенцию и, следовательно, не нарушил никаких норм международного права. Вероятно, именно поэтому они не предоставляют карты существующих минных полей и даже предоставляют азербайджанской стороне ложную информацию.

Все это очень поучительно и человеку полезно почитать то, что говорит такой умный и эрудированный человек, как профессор Намик Алиев.

Однако я хочу обратить внимание на другой аспект проблемы.

Наземные мины — великое зло. Они созданы не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы калечить. Извращенная логика противопехотных мин заключается в том, что противнику нельзя просто причинять потери. Противник также должен быть обременен бесчисленными военными инвалидами — людьми с тяжелыми физическими поражениями. Враг должен понести издержки, большие издержки для инвалидов. Пусть враг корчится».

Далее в статье говорится, что на днях Литва дала понять, что намерена денонсировать ратифицированную ею Оттавскую конвенцию, «завтра то же самое рассмотрят Латвия и Эстония, может, и Финляндия».

«Было бы неудивительно, если бы муниципалитет Женевы принял решение убрать из центра города знаменитую арт-инсталляцию «Сломанный стул» (точнее, «Стул, оставшийся без одной ножки»), которая была установлена ​​на короткое время в знак протеста против неправомерного использования противопехотных мин и с тех пор остается на месте уже несколько десятилетий», - отмечается в статье.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.