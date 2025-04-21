Орхан Фикретоглу назначен советником министра

Согласно соответствующему распоряжению министра культуры Адиля Керимли, на должность его нового советника назначен заслуженный деятель искусств, писатель и публицист Орхан Фикретоглу (Садыгов).

О.Фикретоглу будет курировать несколько ключевых направлений деятельности Министерства культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Отметим, что Орхан Фикретоглу на протяжении многих лет работал в различных СМИ и ряде организаций - до этого назначения он временно исполнял обязанности генерального директора подведомственного Министерству культуры Киноагентства Азербайджанской Республики.