Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В связи с пожаром на складе, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку, временно ограничено движение транспорта по улице Кевкаб Сафаралиевой в сторону улиц Низами и Юсифа Сафарова.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Сотрудники полиции работают на месте для обеспечения безопасности дорожного движения.

11:27

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре, возникшем на складском помещении, расположенном на улице Низами в Насиминском районе города Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, согласно информации, предоставленной МЧС, на место инцидента незамедлительно были направлены пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время пожарные ведут активные работы по ликвидации возгорания.

Ожидается поступление дополнительной информации о происшествии.