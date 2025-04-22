Стратегическое партнерство на фоне глобальных перемен: Баку и Пекин «сверяют часы»

Достигнув уровня стратегического партнерства, азербайджано-китайские отношения развиваются по нарастающей, охватывая широкий спектр направлений – от политики и безопасности, экономики, торговли и инвестиций, промышленности, энергетики и транспорта, до культурно-гуманитарного взаимодействия.

В этом контексте предстоящий 22-24 апреля государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина приобретает особую значимость с точки зрения настроенности не только на подведение итогов достигнутого на текущем этапе, но и определение приоритетных направлений сотрудничества на перспективу.

Исключительную важность визита подчеркивает его государственный статус, что свидетельствует о высоком уровне политического диалога между Азербайджаном и Китаем, а также о стремлении сторон к дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Большую роль в этом играет и характер личных отношений между двумя лидерами, основанных на взаимном доверии и уважении.

Сегодня отношения Баку и Пекина несут характер стратегического партнерства на основе совместной декларации, подписанной главами государств 3 июля прошлого года в рамках Астанинского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Положения документа обозначают курс на дальнейшее углубление двусторонних отношений, а также демонстрируют общие взгляды сторон на принципы территориальной целостности и суверенитета государств, на необходимость объединения общих усилий для борьбы с терроризмом и сепаратизмом, и продвижения дела регионального и международного мира, безопасности, стабильности и развития.

Президент Ильхам Алиев расценивает документ и свою встречу в Астане с лидером Китая как историческое событие, открывающее новую страницу в азербайджано-китайских отношениях. «Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность», - заявил азербайджанский лидер в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.

Глава государства выразил убежденность в том, что обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления межгосударственных отношений между Азербайджаном и КНР: «Мы придаем особое значение развитию сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, и рассматриваем углубление двусторонних отношений в качестве одного из важных направлений внешней политики Азербайджана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши отношения имеют весьма позитивную динамику».

«Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием. Наш активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений. Могу с уверенностью сказать, что все предыдущие визиты в КНР отличались весьма насыщенной программой и сопровождались подписанием целого ряда важных двусторонних документов, направленных на расширение всестороннего азербайджано-китайского сотрудничества на основе взаимных интересов. Убежден, что и предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой», - подчеркнул Ильхам Алиев.

От Азии до Европы

Президент Ильхам Алиев в своем интервью обратил внимание на еще одну важную договоренность, достигнутую с лидером КНР – дальнейшем расширении торгово-экономических связей между двумя странами, их наполнении новым качественным содержанием: «В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем по сравнению с предыдущим годом увеличился на 20,7 процента и составил 3,744 млрд долларов США». Он отметил, что Китай стал четвертым по величине торговым партнером Азербайджана, доля которого во внешнеторговом обороте страны составила 7,9%, и лидером по импорту, который составил 17,69%. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, из которых 298 ведут активную деятельность в стране. В Китае, в ряде городов, а также на известной платформе международной онлайн-торговли «JD» действуют азербайджанские торговые дома.

Интересный аспект: в прошлом году Азербайджан в одностороннем порядке применил в отношении граждан Китая безвизовый режим с целью развития туризма и роста деловой активности. По мнению азербайджанского лидера, «облегчение взаимных безвизовых поездок граждан наших стран будет способствовать увеличению туристических потоков и, тем самым, дальнейшему расширению экономических, гуманитарных и культурных связей».

Глава государства указал, что, несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует огромный еще нереализованный потенциал: «В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику».

Сегодня Баку и Пекин объединяют и общие подходы к китайской экономической инициативе, призванной объединять страны и продвигать сотрудничество на обширной географии. Речь идет о проекте, нацеленном на объединение сухопутного и морского торговых путей для быстрой и недорогой доставки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Одной из первых стран, поддержавших эту инициативу, является Азербайджан.

Вот что говорит об этом Президент Ильхам Алиев: «Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами». Президент отметил значительные успехи, достигнутые в направлении расширения сотрудничества с Китаем в рамках указанной инициативы. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в Азербайджане построено и отремонтировано 21 тыс. км автодорог, построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода. Проделана большая работа по улучшению железнодорожной инфраструктуры, построено более 1500 км и отремонтировано 1800 км железных дорог.

«Сегодня такие важные транспортные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), а также Бакинский международный морской торговый порт, являющийся одним из крупных портов на Каспии, открывают новые перспективы для реализации экономических и транспортных возможностей в рамках инициативы «Пояс и путь». Хотел бы также обратить внимание на то, что в настоящее время Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море, а также самым оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его важность стремительно возрастает.

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тыс. тонн, что на 86 процентов больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Среднему коридору было отправлено 287 маршрутных поездов», - заявил Ильхам Алиев.

ШОС и «Глобальный Юг»

В своем интервью глава государства также коснулся сотрудничества с Китаем в многостороннем формате, в частности в рамках ШОС. В этом году Китай как председатель Организации в 2024–2025 годах, примет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС.

«Считаю, что председательство Китая под лозунгом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии» будет способствовать дальнейшей институционализации и укреплению ее роли на международной арене. КНР является одной из стран-учредителей ШОС и продолжает оставаться одной из ведущих сил развития организации. Уверен, что предпринимаемые Китаем в рамках своей обширной программы председательства усилия придадут дополнительный импульс укреплению многостороннего сотрудничества на основе принципов ШОС, а также реализации ее задач», - сказал Ильхам Алиев.

Напомнив, что в настоящее время Азербайджан имеет статус партнера по диалогу ШОС, глава государства сказал: «Сотрудничество Азербайджана с ШОС охватывает самые различные направления, такие как борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В центре внимания также находятся такие вопросы, как межцивилизационный диалог, мультикультурализм и поощрение толерантности. Как известно, наша страна играет в данных сферах активную роль на международной арене».

«Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации. Являясь надежным партнером и важным государством в регионе, Азербайджан продолжает вносить вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляет крупномасштабные торгово-экономические, транспортные, инфраструктурные и энергетические проекты, направленные на расширение торговых, коммерческих и инвестиционных связей, тем самым способствуя глобальному экономическому росту и достижению «Целей устойчивого развития». Уверен также, что тесное двустороннее взаимодействие наших стран будет самым плодотворным образом способствовать углублению сотрудничества Азербайджана в рамках ШОС и повышению его статуса в этой организации», - отметил азербайджанский лидер.

Взаимодействие Баку и Пекина на многосторонних платформах характеризуется также тесным сотрудничеством как важных стран Глобального Юга. Сегодня многие политические аналитики подчеркивают, что до конца десятилетия страны Глобального Юга, к которым относится и Азербайджан, станут основным драйвером глобального экономического роста и сформируют самостоятельную «третью силу» на мировой арене.

Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что участие Глобального Юга в строительстве более устойчивого, справедливого и безопасного мирового устройства является естественным процессом: «В прошлом году в Астане мы с Председателем КНР Си Цзиньпином заявили о нашем стремлении содействовать созданию сообщества с единой судьбой человечества. Мы выступили за продвижение таких общих ценностей человечества как мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода, а также против гегемонии и политики силы. Нами была выражена готовность совместно поддерживать международную систему под эгидой ООН, ее роль в международных делах, придерживаться подлинной многосторонности, а также международного порядка, основанного на международном праве, целях и принципах Устава ООН. Я уже говорил, что, будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы. В 2019-2023 гг. Азербайджан был председателем в Движении неприсоединения, которое является второй после ООН крупнейшей международной организацией. За этот период наше председательство предприняло ряд систематических усилий для повышения роли и статуса этой важной платформы, объединяющей страны глобального Юга. Одна из наших идей в рамках председательства в COP29 заключалась в том, чтобы навести более прочные мосты между глобальным Югом и глобальным Севером. Сегодня страны Азии, Африки и Латинской Америки, вместе образующие глобальный Юг, составляют почти две трети государств-членов ООН. На их долю приходится около 80 процентов населения планеты, порядка 50 процентов мирового ВВП и около половины совокупного объема международной торговли».

Новая страница в азербайджано-китайских отношениях характеризуется стремлением сторон наполнить ее конкретными результатами. Отмечая, что все предыдущие визиты в КНР отличались весьма насыщенной программой и сопровождались подписанием целого ряда важных двусторонних документов, направленных на расширение всестороннего азербайджано-китайского сотрудничества на основе взаимных интересов, глава Азербайджанского государства выражает убежденность в том, что и его предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между двумя странами.

Таким образом, визит Президента Ильхама Алиева в КНР имеет крайне важное значение с точки зрения определения новых перспектив развития двустороннего сотрудничества, его обогащению новым качеством и содержанием. Стратегический характер партнерства укрепляет взаимная поддержка на международных площадках, а развитие инфраструктурных проектов придает ему дополнительную динамику.

Особую значимость усиление азербайджано-китайского взаимодействия приобретает в условиях глобальных геополитических изменений. Заинтересованные в обеспечении стабильности и безопасности на евразийском пространстве, Баку и Пекин демонстрируют готовность к совместному реагированию на новые вызовы, в том числе через активизацию политико-экономического сотрудничества.

С другой стороны, статус Азербайджана как важного моста между Востоком и Западом превращает его в ключевого партнера в реализации глобальных инициатив Китая. На этом фоне расширение азербайджано-китайского сотрудничества наглядно свидетельствует о поступательном переходе двусторонних отношений на качественно новый уровень.