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SHE Congress 2025: От срочного — к по-настоящему важному

First News Media15:09 - Сегодня
SHE Congress 2025: От срочного — к по-настоящему важному

Знаменитый Центр Гейдара Алиева вновь станет местом проведения одного из наиболее значимых событий в области лидерства в регионе — SHE Congress 2025.

Уже семь лет подряд конгресс объединяет вдохновляющих лидеров, создателей и новаторов, стремящихся оставить после себя осмысленный и долговечный след.

Проект SHE (Smart, Happy, Equal) начинался с идеи поддержки женского лидерства, но со временем вырос в масштабную платформу для обсуждения осознанного лидерства в целом. Конгресс ставит важные вопросы: как мы принимаем решения, как внедряем инновации и какое наследие оставляем для будущих поколений?

Тема конгресса в 2025 году — «Beyond Now – Creating What Lives On» («За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется») — приглашает участников задуматься о наследии не как о чём-то далёком, а как о ежедневном выборе. В эпоху, когда срочные задачи часто затмевают действительно важные цели, SHE Congress направляет внимание на то, какие ценности мы воплощаем сегодня, что будет актуально спустя десятилетия. Мы говорим о долговременном влиянии.

Конгресс собирает представителей бизнеса, государства, культуры, предпринимательства и образования как из Азербайджана, так и со всего мира. Среди спикеров — лидеры компаний, новаторы, творческие профессионалы и деятели, которые задают новый стандарт осмысленного лидерства и показывают, как стратегическое мышление способствует устойчивому развитию.

SHE Congress — это больше, чем выступления. Это пространство для открытого диалога, обмена идеями и вдохновения. Участники не просто слушают доклады, они активно вовлекаются в обсуждения и находят практическое вдохновение для дальнейших действий.

«SHE Congress всегда стремился к созданию чего-то по-настоящему ценного. Мы не просто обсуждаем лидерство сегодня — мы строим основу для завтрашнего дня. Тема этого года напоминает, что настоящее влияние определяется тем, что останется после нас».

С 2017 года SHE Congress служит платформой для глубоких обсуждений и обмена опытом по самым важным вопросам: от осознанного лидерства до устойчивого роста и развития. Изначально созданный для поддержки женщин-лидеров, он быстро расширился, превратив Азербайджан в центр инноваций и прогрессивного мышления в регионе.

Проведение Конгресса SHE в этом году стало возможным благодаря плодотворному партнерству и поддержке ведущих организаций и компаний. Особую благодарность мы выражаем Центру Гейдара Алиева, чья приверженность диалогу, культуре и инновациям ежегодно поднимает планку мероприятия на новый уровень.

Особенно гордимся сотрудничеством с нашими ключевыми партнерами - Yelo Bank, Mastercard, Azercell, Bosch, а также с комитетом по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA). Вместе с ними нас объединяет стремление к лидерству, создающему устойчивые ценности.

Отдельно хотим отметить наших надежных партнеров по организации – Baku Media Center и Print Art, чей профессионализм в области полиграфии, видеопроизводства, креативного дизайна и логистики обеспечивает высокий уровень и неповторимое качество нашего Конгресса.

Присоединяйтесь к SHE Congress 2025! Это не просто конференция, это вдохновение к осознанному лидерству и созданию того, что останется надолго.

Регистрация уже открыта. Забронируйте свое место прямо сейчас, заполнив регистрационную форму по ссылке:

Информационные партнеры SHE Congress: www.trend.az , www.1news.az , www.apa.az , www.rockvell.az , www.financetime.az , www.bizimyol.az , www.sfera.az

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