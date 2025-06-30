Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе «Sputnik Азербайджан» – ФОТО ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена задержанных в ходе полицейской операции в офисе «Sputnik Азербайджан».

Как сообщает АПА, в ходе операции были задержаны исполнительный директор бакинского отделения «Sputnik» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.

17:30

Двое задержанных в результате операции в "Спутник Азербайджан" выведены из здания.

Как сообщает Report, их вывезли с территории на автомобиле правоохранительных органов.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжало свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.

Источник: Report

15:41

В ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня»), имеются задержанные.

Согласно информации, полученной АПА, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.

С сегодняшнего утра МВД Азербайджана проводит операцию в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

В феврале текущего года было принято решение о приостановлении деятельности агентства «Sputnik-Азербайджан», которое функционирует как отделение российского МИА «Россия сегодня».

Данное решение имело цель обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране. Иными словами, количество журналистов «Спутник-Азербайджан», работающих в Баку, должно было быть приравнено числу журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России. Однако редакция «Sputnik Азербайджан» не выполнила это решение. За истекший период редакция и коллектив не прекращали свою деятельность.

Источник: АПА

13:10

МВД подтверждает сообщения о проведении полицейской операции в офисе информационного агентства «Sputnik-Азербайджан».

В пресс-службе ведомства отметили, что в связи с этим будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: Qafqazinfo

12:57

В настоящее время в офисе информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» проводится полицейская операция.

Как сообщает Qafqazinfo, здание офиса было взято под контроль правоохранительными органами.

Напомним, ранее деятельность агентства в Азербайджане была официально приостановлена. Однако, по поступающим данным, несмотря на это, «Sputnik-Азербайджан» продолжал функционировать, сотрудники агентства выходили на работу.

На данный момент официальные структуры не сделали подробных заявлений по поводу происходящего.