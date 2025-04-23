На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

Мост через реку Гарачай на участке автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу, проходящем по территории села Нугеди II Губинского района, пришел в аварийное состояние.

Как сообщает АПА, несколько опор моста согнулись из-за сильного селя.

Проезд по мосту закрыт, на территорию подвозят строительную технику.

Отметим, что мост, оказавшийся в аварийном состоянии, является основным путепроводом, обеспечивающим проезд к более чем 30 селам Губинского района, расположенным в этом направлении. Есть альтернативная дорога со стороны села Пирвахид, но она значительно удлиняет путь жителей.