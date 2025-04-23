Фархад Мамедов: Азербайджан – Китай: совпадение интересов и целей

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай совпал с подъемом уровня тарифной войны между США и Китаем. Противостояние Вашингтона и Пекина набирает обороты и не собирается останавливаться. На фоне всех этих перипетий Президент Азербайджана совершает визит в Китай, а в конце недели ожидается визит президента Ирана в Азербайджан.

Двусторонняя повестка

Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в прошлом году, охватывает широкий спектр – от политического диалога, до углубления экономического взаимодействия, поддержки транспортно-логистических коридоров и общего подхода к мироустройству. За период с прошлого года Баку и Пекин посетили многочисленные делегации официальных структур и частного сектора.

Подписанные документы на этот час охватывают сферу инвестиций возобновляемой энергетики и технологий.

Что нужно Азербайджану?

Конечно же, инвестиции и возможность совместных производств, технологии и увеличение объемов перевозимых грузов по транспортным маршрутам. По всем этим позициям с Китаем очень трудно вести переговоры, так как у них своя логика, исходящая из экспорта и минимального импорта. Однако нынешняя ситуация в мировой торговле, конфронтация с США может повлиять на традиционные подходы Китая.

На маршрутах от китайской границы до пространства ЕС на нашем маршруте располагаются страны, которые наиболее предсказуемы для Китая: страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Иран.

Глобальный фон

Азербайджан находится в стороне от тарифных войн, не является участником противостояний в любых конфликтных осях и является собственником инфраструктуры. Наряду с этим, Азербайджан активен в азиатском направлении; страны, с которыми углубляются взаимоотношения, являются стратегическими партнерами Китая – те же страны ЦА, Пакистан, в некоторой степени арабские монархии.

Шанхайская Организация Сотрудничества является для Китая важной площадкой для обсуждения тем безопасности в Азии. Азербайджан повышает уровень вовлеченности в ШОС. Наряду с этим, Азербайджан добился вывода страны из тени взаимоотношений в формате Россия-Китая и Иран-Китай. Азербайджан самостоятельная единица, и взаимоотношения с Китаем не должны быть обусловлены взаимоотношениями с третьими странами.

Как бы ни развивались процессы на глобальном уровне, Китай останется одним из центров сил и с Пекином нужно и важно иметь высокий уровень взаимоотношений.