Лейла Алиева встретилась со студентами Пекинского университета иностранных языков - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Пекинский университет иностранных языков.

В ходе встречи с проректором университета Гао Гангом и китайскими студентами, изучающими в этом вузе азербайджанский язык, была отмечена роль молодежи в расширении связей между Азербайджаном и Китаем, в том числе проектов, реализуемых в этом направлении в системе образования двух стран. В этой связи было отмечено значение деятельности кафедры азербайджанского языка Пекинского университета иностранных языков, нацеленной на изучение, исследование и пропаганду азербайджанской культуры, подготовку специалистов по азербайджанскому языку в университете. Было отмечено, что в учебную программу университета, наряду с азербайджанским языком, включены предметы по истории, культуре и литературе Азербайджана.

Было доведено до внимания, что в рамках почти десятилетнего сотрудничества Фонда Гейдара Алиева с Пекинским университетом иностранных языков реализован ряд проектов. С 2019 года по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) организованы дистанционные курсы китайского языка.

В ходе встречи было принято решение о подписании в этом году Меморандума о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Пекинским университетом иностранных языков.

Затем состоялось знакомство с кафедрой азербайджанского языка университета. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала о запланированных мерах по расширению деятельности кафедры. Была отмечена важность публикации на китайском языке изданий Фонда Гейдара Алиева по различным областям, в том числе в сфере пропаганды азербайджанской культуры.

Источник: АЗЕРТАДЖ