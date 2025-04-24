Латвия выходит из соглашения о запрете мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

Об этом сообщил портал Delfi.

«Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения», - указывается в пояснительной записке к закону.

Источник: ТАСС