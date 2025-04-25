Азербайджан и ЕС договорились о практических шагах по новому соглашению
Азербайджан и Европейский Союз договорились предпринять практические шаги в ближайшее время для заключения нового соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.
По его словам, по вопросам, охватываемым новым соглашением между ЕС и Азербайджаном, достигнуто 90-95% согласия:
«В последние годы наблюдался застой в этом вопросе. Сегодня мы вновь обсудили этот вопрос и договорились предпринять практические шаги для завершения соглашения. Оставшиеся открытые вопросы касались экономики и торговли. Соглашение может быть дополнительно расширено на следующем этапе».