Азербайджан и ЕС договорились о практических шагах по новому соглашению

Азербайджан и Европейский Союз договорились предпринять практические шаги в ближайшее время для заключения нового соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с Верховным представителем Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.

По его словам, по вопросам, охватываемым новым соглашением между ЕС и Азербайджаном, достигнуто 90-95% согласия:

«В последние годы наблюдался застой в этом вопросе. Сегодня мы вновь обсудили этот вопрос и договорились предпринять практические шаги для завершения соглашения. Оставшиеся открытые вопросы касались экономики и торговли. Соглашение может быть дополнительно расширено на следующем этапе».