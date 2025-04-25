Кая Каллас назвала Азербайджан важным партнером ЕС
Европейский Союз считает Азербайджан важным партнером.
Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Она подчеркнула, что Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергетических поставок для ЕС.
Кая Каллас также поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь, оказанную Украине.
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