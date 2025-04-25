Кая Каллас назвала Азербайджан важным партнером ЕС

Европейский Союз считает Азербайджан важным партнером.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Она подчеркнула, что Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергетических поставок для ЕС.

Кая Каллас также поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь, оказанную Украине.