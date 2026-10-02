Локомотив перемен: путь ПЕА длиною в три десятилетия

Партия «Ени Азербайджан» - лидер масштабных общественно-политических процессов

Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) своей неутомимой деятельностью доказала стратегическую приверженность мудрым идеям общенационального лидера Гейдара Алиева и способность надежно укреплять фундамент государственности, выстраивая новые региональные реалии во главе с Президентом, председателем организации Ильхамом Алиевым, уверенно ведущим страну к новым вершинам светлого будущего.

Президент Ильхам Алиев, выступая сегодня на VIII съезде возглавляемой им самой массовой региональной организации, особо подчеркнул ее ресурсный потенциал: «Более 30 лет заслуженно находясь у власти, партия «Ени Азербайджан» выросла в крупнейшую политическую силу не только нашей страны, но и всего Южного Кавказа. В успешном и славном пути, пройденном Азербайджаном за весь прошедший период, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии». Глава государства в своей речи сделал упор на том, что были весомые причины для более чем пятилетнего перерыва между двумя съездами - народ Азербайджана после Отечественной войны 2020 года бросил все силы на возрождение освобожденных от армянской оккупации территорий в рамках государственной программы «Великое возвращение», а затем наша страна полностью восстановила территориальность и государственный суверенитет по итогам точечной антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года.

Президент Ильхам Алиев напомнил делегатам, что VII съезд партии состоялся в марте 2021 года в совершенно новых реалиях: «В то время после исторической Победы в Отечественной войне прошло всего несколько месяцев, но уже весь мир говорил о ней – о том, что Азербайджан самостоятельно и в одиночку не только положил конец оккупации, но и добился выполнения принципов и норм международного права в рамках Устава ООН, сформировав условия для развития всего Южного Кавказа. Мы ни единого дня не позволяли себе отдыха в выполнении славной миссии - в результате в период между Отечественной войной и антитеррористической операцией мы действовали на нескольких фронтах. С тех пор новая реальность признана всем мировым сообществом».

Однако мы помним и другие времена, когда, к сожалению, наша нация не совсем была настроена на великие свершения. Например, учредительная конференция партии «Ени Азербайджан» под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась не в Баку, а в Нахчыване 21 ноября 1992 года - в ту пору правящий в смутное время преступный тандем НФА-«Мусават» опасался грозной оппозиции, отодвигая ее электоральное влияние как можно дальше от основной территории страны.

Однако народ внутренне ощущал необходимость возвращения во власть общепризнанного патриарха геополитики, так как перспективы страны, искусственно втянутой в карабахский конфликт с советских времен, выглядели, мягко говоря, не столь радужными.

Глядя на заступничество целого ряда постоянных членов Совбеза ООН, создавших Минскую группу ОБСЕ для защиты карабахских армян, усиливались сепаратистские тенденции в других регионах страны, что обостряло общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию на фоне безграмотности официального Баку.

Поистине историческое возвращение во власть общенационального лидера Гейдара Алиева было предопределено объективными обстоятельствами, что само по себе спасло молодую Республику от бед, открыв дорогу к ее будущим успехам. Во-первых, была предотвращена угроза гражданской войны, началось строительство Национальной армии с централизованным командованием, тщетны были любые попытки местных и зарубежных политиканов совершить государственный переворот, в том числе, посредством серии терактов. В кратчайшие сроки появилась законодательная база, экономика после подписания «Контракта века» в сентябре 1994 года обрела перспективу интеграции в глобальную цепочку товарооборота, за долгие десятилетия крестьяне впервые получили право владения землей – тем самым в стране были установлены мир, стабильность, возрождение и поступательное развитие. Но главное - у каждого члена общества появилась большая уверенность в непобедимости нашего народа и государства.

Успешность и уверенность в своих силах были главной причиной, по которой партия «Ени Азербайджан» за короткий отрезок времени стала самой любимой массовой организацией. Более того, за 10 лет беспримерного управления в нашей стране не было такой сферы, которая осталась бы без внимания - общенациональный лидер даже на бытовом уровне давал понять гражданам, что не только чутко относится ко всем проблемам, но и старается их решить.

Неслучайно на мероприятии, посвященном десятой годовщине основания партии, общенациональный лидер Гейдар Алиев заявил: «Впервые мы живем в независимом Азербайджане, с глубинной массовой общественно-политической структурой, где созданы новые экономические формы, развиваются демократия и политический плюрализм. Вот почему наша партия называется «Ени Азербайджан» - потому что именно такая организация способна развивать независимую суверенную Республику по пути подлинного прогресса».

В то время было важно, что Азербайджан, освободившийся от советской изоляции, благодаря всестороннему развитию, демократии, законности и соблюдению основных прав и свобод человека постепенно начал выходить на орбиту глобального признания. Зарубежные страны и международные организации, опираясь на весомый политический авторитет Гейдара Алиева, начали равноправное конструктивное сотрудничество с нашей страной практически во всех областях. Именно такой подход обеспечил стратегический исход Лиссабонского саммита, когда практически все страны - члены ОБСЕ отказали Иревану в создании второго армянского государства, что предопределило новую реальность на Южном Кавказе, созданную Железным кулаком единения азербайджанского народа и высшего политического руководства Страны огней.

В свершениях новой эпохи велика заслуженная историческая миссия непревзойденного политического и духовного преемника общенационального лидера, Президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Характеризуя причины военной Победы и трудности переговорного процесса, перешедшего в диалог с оппонентом, глава государства, выступая на VIII съезде партии, сказал: «Нельзя возлагать всю вину только на прежнее руководство Армении, хотя все они без исключения являются носителями нацистской идеи исключительности, военными преступниками и должны понести заслуженное наказание. Нынешние власти этой страны также выступали с территориальными претензиями к нам, пытались оскорбить азербайджанский народ, своими неуместными и бестактными заявлениями задевали достоинство азербайджанского народа», - подчеркнул глава государства, отметив, что мы никогда не должны забывать прошлое во имя предсказуемого светлого будущего.

Естественно, одним из важнейших направлений государственной политики и инициатив Президента Ильхама Алиева является укрепляющаяся социально-экономическая составляющая. Причем это не разовая акция, так как начиная с первых же дней успешного правления заметное место в повестке руководства страны занимают вопросы повышения доходов населения, совершенствования пенсионной системы, увеличения социальных выплат и расширения государственной поддержки различным уязвимым категориям граждан.

Очередным подтверждением этого стало заявление главы государства на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» о том, что уже в начале 2027 года в стране будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия. «Соответствующее указание уже дано. Мы регулярно проводим эту политику с тем, чтобы благосостояние азербайджанского народа улучшалось из года в год», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. Особенность объявленного на съезде анонса заключается в том, что очередное повышение благосостояния одновременно затронет несколько ключевых категорий граждан: в том числе, с минимальной зарплатой, людей пенсионного возраста, а также получателей различных видов социальных пособий.

Кстати, в минувшем году минимальная заработная плата была увеличена до 400 манатов, а минимальная пенсия - до 320 манатов, а в нынешнем цикле все государственные выплаты, назначенные ранее, были проиндексированы почти на 10% при вдвое меньшей инфляции. Это и есть непосредственная положительная корреляция между экономическим развитием и социальным благополучием.

Потребуются многие годы, чтобы только описать впечатляющие закономерные успехи внешней политики и умной наступательной дипломатии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которой наша страна давно переросла статус безоговорочного лидера и центра Южного Кавказа. Страна огней по последним расчетам экспертов, обладает Национальной армией, входящей в список 30 сильнейших в мире. Азербайджан благодаря подлинному суверенитету и поистине независимой позиции на международной арене в ряде случаев играет важнейшую посредническую миссию даже между «классическими» антагонистами, потому что к мудрому голосу Президента Ильхама Алиева прислушиваются по обе стороны Атлантики. Причин тотального уважения и непререкаемого авторитета главы государства множество, но главная из них в честности, искренности и верности данному слову. А это, в свою очередь, обусловлено в том числе и тем, что всенародный Президент, как и каждый житель Азербайджана, обладает естественной привитой веками толерантностью, являясь природным носителем общечеловеческих ценностей и сыном планеты Земля, без искусственного разделения детей Божьих на расы, этносы и конфессии.

Бакинский рабочий