По следам публикаций 1news.az: В Бинагади убрали опасную балку под железнодорожным мостом - ФОТО

На прошлой неделе на 1news.az была опубликована статья о деревянной балке под железнодорожным мостом, расположенным в поселке Расулзаде Бинагадинского района.

Проходящие через этот участок люди выражали обеспокоенность, отмечая, что балка может нанести вред как пешеходам, так и транспортным средствам.

По этому поводу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) заявило:

«Деревянная балка была установлена там для крепления рекламных щитов. Возможно, впоследствии просто забыли ее убрать. В любом случае, учитывая вес моста, использовать деревянную балку в качестве опоры технически невозможно».

Читатели 1news.az, проходившие через этот участок, прислали новые фотографии и сообщили, что балка была убрана из-под моста. Представляем эти фото вашему вниманию.