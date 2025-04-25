Пограничник не подорвался на мине, а умер от огнестрельного ранения - СК Армении
Военнослужащий-срочник подразделения погранвойск СНБ А.А. в Сюникской области скончался, по предварительным данным, в результате огнестрельного ранения из прикрепленного к нему автомата.
Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба СНБ Армении.
Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.
20:00
Армянский пограничник умер, подорвавшись на мине в Сюникской области (Зангезур - ред.).
Об этом сообщает издание Armlur.
Как и при каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.
Следственный комитет Армении по факту гибели пограничника возбудил уголовное дело.
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