Пограничник не подорвался на мине, а умер от огнестрельного ранения - СК Армении

Военнослужащий-срочник подразделения погранвойск СНБ А.А. в Сюникской области скончался, по предварительным данным, в результате огнестрельного ранения из прикрепленного к нему автомата.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба СНБ Армении.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.

20:00

Армянский пограничник умер, подорвавшись на мине в Сюникской области (Зангезур - ред.).

Об этом сообщает издание Armlur.

Как и при каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.

Следственный комитет Армении по факту гибели пограничника возбудил уголовное дело.