Брат Альберта Агарунова: Он гордость нашей семьи и Родины

Сегодня – день рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, отличившегося беспримерным мужеством, искренностью и беззаветной любовью к Родине.

Жизненный путь героя и светлая память о нем оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его. Привязанность Альберта к Родине, его глубокая любовь к семье и искреннее отношение к людям и сегодня вспоминаются с теплотой и уважением.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, об этом в беседе с журналистами сказал брат Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова — Рантик Агарунов.

Поделившись воспоминаниями о брате, Р.Агарунов отметил: «Сегодня, в день его рождения, мы вспоминаем о нем с глубоким уважением и грустью. Говорить об Альберте — большая гордость для нас, и в то же время нас переполняют трепетные чувства. Он всегда был искренним, смелым, настоящим патриотом. Альберт беззаветно любил родную землю, свой народ — и эта любовь ощущалась в каждом его поступке и даже взгляде».

Вспоминая ушедшие дни, он добавил: «Альберт был самым младшим в нашей семье. Но, несмотря на возраст, все относились к нему с большим уважением и любовью. Он был оптимистом и вдохновлял окружающих верить в лучшее. Для нас он был не просто братом — он гордость нашей семьи и всей Родины. Альберт никогда ни на что не жаловался. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов».