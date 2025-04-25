В Армении почти вдвое выросли случаи трафикинга

В Армении в 2024 году значительно выросло количество преступлений, связанных с трафикингом — рост составил 89,5% по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Анна Вардапетян на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, передают армянские СМИ.

По ее словам, общее число зарегистрированных преступлений осталось на уровне прошлого года, сократившись лишь на 1,1%. При этом показатель раскрываемости вырос на 3,4%.

В 2024 году также зафиксирован рост преступлений против сексуальной неприкосновенности — на 11,9%; контрабанды наркотиков — на 111,4%; мошенничества на 9,9%; преступлений с использованием компьютерной техники — на 25,1%.

Сократилось количество тяжких и преступлений средней тяжести, однако число особо тяжких преступлений увеличилось на 25,1%.