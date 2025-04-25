В Азербайджан экстрадированы из России еще 3 человека, объявленные в международный розыск.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции граждан Азербайджана Надирова Гошгара Джабир оглу, Рустамова Рашада Аслан оглу и Мамедова Турала Бахрам оглу.

В связи с наличием оснований для подозрения в совершении этими лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск за то, что скрывались от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлены в Азербайджан.