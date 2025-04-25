Золото дешевеет на фоне потепления в отношениях США и Китая

Фьючерсы на золото резко дешевеют в пятницу на сигналах снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, сообщает Интерфакс.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 20:26 по Баку понизились на 1,6% до $3293,7 за тройскую унцию.

Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке.

На золото также давит дорожающий доллар, готовящийся завершить неделю ростом впервые с середины марта.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно основных мировых валют, прибавляет около 0,1%. С начала недели индикатор вырос примерно на 0,3%.