Генсек: ОБСЕ готова принять участие в деятельности по разминированию на приграничных территориях Азербайджана и Армении

ОБСЕ готова принять участие в деятельности по разминированию на приграничных территориях Азербайджана и Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"У нас есть соответствующий опыт и экспертиза в разминировании. Мы готовы содействовать разминированию на армяно-азербайджанской границе, если обе стороны выразят такую волю. ОБСЕ - это организация государств-участников. Если и Армения, и Азербайджан обратятся к нам с просьбой о помощи, у нас есть всё необходимое - инструменты, эксперты, подходы", - сказал он.