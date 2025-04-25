Песков назвал визит Уиткоффа в Москву челночной дипломатией

Визит спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Это именно челночная дипломатия», — подчеркнул он.

Песков уточнил, что это «посреднические услуги», которые оказываются Вашингтоном. Кроме того, он подтвердил, что Уиткофф приезжает с посланием Трампа к Путину, а уезжает с посланием для главы Белого дома от российского лидера.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры прошли при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Источник: Газета.ру