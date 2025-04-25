Песков назвал визит Уиткоффа в Москву челночной дипломатией
Визит спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Это именно челночная дипломатия», — подчеркнул он.
Песков уточнил, что это «посреднические услуги», которые оказываются Вашингтоном. Кроме того, он подтвердил, что Уиткофф приезжает с посланием Трампа к Путину, а уезжает с посланием для главы Белого дома от российского лидера.
Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.
Переговоры прошли при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Источник: Газета.ру