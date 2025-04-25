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Экс-конгрессмена США Сантоса приговорили к более чем семи годам тюрьмы

First News Media23:40 - 25 / 04 / 2025
Экс-конгрессмена США Сантоса приговорили к более чем семи годам тюрьмы

Суд штата Нью-Йорк приговорил исключенного в 2023 году из Палаты представителей Конгресса США Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк) к 87 месяцам тюремного заключения по делу о мошенничестве и краже персональных данных.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его сведениям, помимо тюремного срока, суд предписал 36-летнему Сантосу выплатить $374 тыс. в качестве возмещения убытков.

В августе 2024 года Сантос признал свою вину в трате собранных на предвыборную кампанию средств на личные нужды, в том числе в использовании тысяч долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос в период пандемии получал пособие по безработице, несмотря на то что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов.

В конце 2023 года Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса.

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