Экс-конгрессмена США Сантоса приговорили к более чем семи годам тюрьмы

Суд штата Нью-Йорк приговорил исключенного в 2023 году из Палаты представителей Конгресса США Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк) к 87 месяцам тюремного заключения по делу о мошенничестве и краже персональных данных.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его сведениям, помимо тюремного срока, суд предписал 36-летнему Сантосу выплатить $374 тыс. в качестве возмещения убытков.

В августе 2024 года Сантос признал свою вину в трате собранных на предвыборную кампанию средств на личные нужды, в том числе в использовании тысяч долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос в период пандемии получал пособие по безработице, несмотря на то что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов.

В конце 2023 года Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса.