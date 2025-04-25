Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ вопросы региональной безопасности и сотрудничества - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу по итогам встречи 25 апреля провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Джейхун Байрамов сообщил, что в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя сторонами, темам, связанным с постконфликтным периодом, а также о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях.

Министр отметил, что на встрече также обсуждалась текущая ситуация и возможные пути решения в географии, охватывающей государства-члены ОБСЕ и соседние регионы. Стороны затронули такие актуальные проблемы, как этническая и религиозная нетерпимость, снижение доверия между странами, а также обменялись мнениями о необходимости гибкой адаптации механизма принятия решений ОБСЕ к новым вызовам на фоне столь хрупких отношений.

18:18

Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в расширенном составе, сообщили в МИД.

"Особое внимание было уделено важности принципов ОБСЕ, таких как суверенитет и территориальная целостность, как основополагающим для восстановления доверия и устойчивого мира", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по вопросам адаптации ОБСЕ к новым реалиям, укрепления мультилатерализма и реагирования на возникающие угрозы в рамках организации.