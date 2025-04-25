Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

Из-за неадекватного поведения мужчины на борту самолета, выполнявшего рейс из Дубая в Москву, экипажу авиакомпании "Аэрофлот" пришлось совершить экстренную посадку в Баку.

Об этом сообщают российские СМИ.

По прибытию полицейские задержали дебошира и вывели его из салона.

"Мужчина <…> сел в самолет, который должен был лететь в Шереметьево, в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. Дебошир кричал на пассажиров, трогал их и продолжал выпивать, не реагируя на требования стюардесс. Пассажиры самолета скрутили дебошира с помощью стюардессы", - сообщают СМИ.