Reuters: Трамп заявил, что Уиткофф провел хорошую встречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стивен Уиткофф провел хорошую встречу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Уиткофф провел хорошую встречу", - заявил американский лидер.

Ранее сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял в Кремле Уиткоффа, беседа продлилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер".