Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в следующем месяце посетит Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на телеканал A Haber, поездка в Азербайджан входит в рабочую программу турецкого лидера на май.

Кроме того, 29 апреля Эрдоган отправится в Италию для участия в IV Межправительственном саммите. 3 мая он примет участие в фестивале технологий TEKNOFEST, который пройдёт в Турецкой Республике Северного Кипра. В июне ожидается визит президента Турции в столицу США - Вашингтон.