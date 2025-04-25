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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Италию

First News Media20:45 - 25 / 04 / 2025
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Италию

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 25 апреля в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса представит нашу страну на траурной церемонии, которая состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля, а также примет участие в прощании с Папой Римским.

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