Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Италию

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 25 апреля в Италию для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса представит нашу страну на траурной церемонии, которая состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля, а также примет участие в прощании с Папой Римским.