Джейхун Байрамов: Существующие платформы ОБСЕ в будущем будут еще более востребованы

Существующие платформы ОБСЕ в будущем будут еще более востребованы. Тем более что армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом, организация теперь может участвовать в процессах реконструкции и строительства. Сегодня состоялся широкий обмен мнениями по данной теме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«Следует учитывать нынешнюю сложную международную обстановку, продолжающиеся военные конфликты, недоверие, такие международные тенденции, как раскол и создание блоков. ОБСЕ охватывает широкую географию и объединяет под единым зонтиком страны, не разделяющие внешнеполитические подходы друг друга и враждебно настроенные друг к другу. Основная задача дипломатии — организация диалоговых форматов. Ни один военный конфликт не может длиться вечно. Существующие площадки крайне важны для прекращения конфликтов и решения остающихся вопросов», — подчеркнул Джейхун Байрамов.