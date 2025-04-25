В Армении с горечью признали: 24 апреля в этом году выдалось позорное

В Армении с горечью признали, что 24 апреля – очередная годовщина так называемого «геноцида армян» в этом году выдалось позорное — ни признаний, ни победных речей, только разочарование и тишина.

«24 апреля в этом году выдалось позорное — с точки зрения и международного признания, и послания главы правительства, и общего психологического состояния народа. Накануне, 24 апреля, ни один из высокопоставленных должностных лиц ЕС не выразил соболезнования армянскому народу», - сказал журналистам зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян, передают армянские СМИ.

По его словам, при том, что 17 стран-членов признали «геноцид армян» и соглашение с ЕС предполагает общую борьбу с преступлением геноцида.

Ашотян также отметил, что «худшего дня для визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Баку трудно представить».

Сегодня Каллас посетила Азербайджан, где уже провела встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

«Худшего дня для визита трудно представить», – сказал Ашотян.

Ранее Пашинян заявил, что развитая, суверенная, безопасная страна с демаркированными и делимитированными границами – «лучший путь преодоления трагедии геноцида армян, сохранения верности памяти жертв».