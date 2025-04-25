Новый призыв МВД в связи с киберграбежами: «Прервите разговор при первых же подозрениях...» - ВИДЕО

МВД Азербайджана обратилось к гражданам с призывом быть осторожными в связи с распространившимся в последнее время кибермошенничеством. В обращении говорится:

«Мошенники могут позвонить вам, написать сообщение или отправить ссылку со следующим текстом: «Наши специалисты обнаружили кибератаку на вашу карту, и средства на ней могут быть украдены в любой момент. Пожалуйста, предоставьте данные вашей карты, чтобы сохранить ваши деньги в безопасности». Вас могут попросить предоставить секретные данные вашей банковской карты.

Они даже могут убедить вас еще больше, совершив видеозвонок, дав вам инструкции и изменив язык вашего телефона, похитить деньги с вашей карты.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что ни при каких обстоятельствах сотрудник банка не будет звонить гражданину и спрашивать секретные пароли его банковской карты, а также не будет отправлять ссылку, СМС или электронное письмо для этого. При обнаружении подозрительной операции, даже если в системе возникли проблемы, никому из банковских сотрудников нет необходимости спрашивать у вас конфиденциальные данные вашей карты.

Сотрудник банка может попросить вас назвать только первые или последние 4 цифры вашей карты, контактный номер, зарегистрированный в системе, и FIN-код вашего удостоверения личности. Мы должны понимать, что люди, которые отправляют вам SMS-сообщения с просьбой сообщить полный номер вашей банковской карты, PIN-код, CVV, OTP-коды и другую личную информацию, являются мошенниками. Не верьте им, прекращайте разговор с ними при первых же подозрениях. Давайте вместе защитим безопасность вашей карты!»