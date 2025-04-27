Найденные спустя 10 дней в Баку несовершеннолетние девочки помещены в приют

Две несовершеннолетние девочки, найденные вчера спустя 10 дней поисков в результате проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) оперативно-розыскных мероприятий, были размещены в детский приют - реинтеграционный центр общественного объединения "Дети Азербайджана".

Как передает 1news.az, об этом АПА сообщила председатель объединения Кямаля Агазаде.

Отмечается, что вчера при содействии сотрудников полиции обе несовершеннолетние были помещены в приют для обеспечения их безопасности, защиты прав и прохождения реабилитации.

"Обе девочки прошли первичный медицинский осмотр. В настоящее время их состояние оценивается как среднетяжелое, они находятся в состоянии психологического напряжения", - подчеркнула К.Агазаде.