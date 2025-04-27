Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В регионах Азербайджана местами наблюдалась нестабильная погода, скорость западного ветра в Джебраиле и Кяльбаджаре составила 19-20 м/с.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в Балакяне выпало 9 мм осадков, в Газахе, Шеки и Гахе - 8 мм, в Шаруре, Гяндже и Товузе - 5 мм, в Шахдаге, Агстафе, Ордубаде, Шахбузе, Шамкире, Гядабейе, Лерике, Дашкесане, Джейранчёле, Садараке, Джульфе, Астаре и Лянкяране - 4 мм.

Западный ветер в Джебраиле усилился до 20 м/с, в Кяльбаджаре – 19 м/с, в Нафталане – 18 м/с, в Гядабейе и Ярдымлы – 16 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24 градусов тепла, в Нахчыванской АР – 26, в низменных районах – 30, в горных – до 20 градусов тепла.