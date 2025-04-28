На судебном заседании были продемонстрированы видеоматериалы о захвате Шушинского района вооруженными силами Армении

28 апреля продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и многочисленных других преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В начале заседания помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли продемонстрировал видеоматериалы, отражающие поджоги и непрерывные обстрелы сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района.

Следующие представленные видеоматериалы касались оккупации Шушинского района вооруженными силами Армении.

Одним из доказательств стали фрагменты видеозаписей, содержащих выступления генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна, известного по прозвищу «Командос», в которых он рассказывает о процессе захвата Шуши и об участвовавших в операции лицах. В материалах также говорилось о всесторонней подготовке к захвату города Шуша.

Отмечено, что план оккупации города Шуша был утвержден Вазгеном Саркисяном (первый министр обороны Армении – ред.). Боевой приказ был подготовлен Сейраном Оганяном.

Было отмечено, что план оккупации города Шуша вооруженными силами Армении разрабатывался в условиях строгой секретности с участием Вазгена Саркисяна, Аркадия Тер-Тадевосяна, Феликса Казаряна и других командиров. «Боевой приказ был подготовлен Сейраном Оганяном», — говорилось в видеозаписи.

Также было подчеркнуто, что операция первоначально была запланирована на 24 апреля, однако из-за недостаточного обеспечения оружием и в силу других причин была отложена.

Прокуроры, защищающие государственное обвинение, заявили, что эти и другие факты доказывают, что военно-политическое руководство Армении отдало приказ об оккупации города Шуша.

В других видеоматериалах, показанных на суде, приводятся имена лиц, руководивших оккупацией города Шуша по четырем направлениям: Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Валерий Читчян и Аркадий Карапетян. В подготовленном армянами видеоматериале говорится, что целью атаки, помимо оккупации, была «очистка города Шуша от ходячих насекомых» (имеются в виду азербайджанцы).

Затем был изучен видеоматериал с высказываниями бывшего президента Армении Сержа Саргсяна относительно оккупации Шушинского района армянскими вооруженными силами.

Серж Саргсян отметил, что Шушинская операция представляла особую значимость: «Значение этой операции было настолько велико, что в ней участвовал и сам Роберт Кочарян».

На суде был также продемонстрирован видеоматериал с признаниями генерал-полковника вооруженных сил Армении Гургена Далибалтаяна (1926-2015) относительно оккупации Шушинского района.

Гурген Далибалтаян сказал, что в разработке, подготовке и осуществлении Шушинской операции принимали участие Роберт Кочарян и Серж Саргсян (бывшие президенты Армении – ред.). Он подчеркнул, что оккупация города Шуша имела чрезвычайное значение.

В видеоматериалах отмечалось, что Гурген Далибалтаян сыграл важную роль в наступательной операции на город Шуша.

После этого прокурорами, представителями потерпевших и адвокатами обвиняемым были заданы вопросы по продемонстрированным видеоматериалам.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, обвиняемый Аркадий Гукасян сообщил, что до 1990 года работал в газете «Советский Карабах», а в конце 1992 года был назначен «советником» по политическим вопросам «премьер-министра» так называемого режима.

На вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева о зверствах, совершенных против азербайджанцев во время захвата Шуши, Аркадий Гукасян ответил, что не был осведомлен об этих фактах.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева: «Вы наградили министра обороны Армении Вазгена Саркисяна в 1999 году медалью «Герой» так называемого режима?» — Аркадий Гукасян подтвердил: «Да». Он также сообщил, что наградил Вазгена Саркисяна орденом «Золотой орел» самопровозглашенного режима.

На вопрос о цели этих награждений он ответил, что в то время безопасность так называемого режима была возложена на Армению.

Аркадий Гукасян также отметил, что позже наградил начальника Генерального штаба Армении, занимавшего эту должность во время захвата города Шуша, Гургена Далибалтаяна «Боевым орденом».

Далее на заседании была показана фотография, сделанная после оккупации Шуши, на которой был также изображен Аркадий Гукасян.

В ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, обвиняемый сообщил, что эта фотография была сделана после оккупации Шуши во время поездки туда, а рядом с ним на снимке стояли Зорий Балаян и Олег Есаян.

После этого А.Гукасян отметил, что подписал «распоряжение» о награждении Вазгена Саркисяна медалью «герой» так называемого режима, и сказал: «Он был министром обороны Армении.

Он также признался, что Сейрану Оганяну, Валерию Читчяну и другим, участвовавшим в оккупации азербайджанских территорий, были вручены различные ордена и медали.

Позже обвиняемый Бако Саакян, отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, признался в том, что его отряд во главе с Виленом Микаеляном участвовал во вторжении в Шушу, и он сам также находился в этом отряде: «Это было восточное направление. Я знаю, что командиром этого направления был Аркадий Карапетян». Он сообщил, что в то время в его распоряжении был автомат марки АКМ, но он ни в кого не стрелял.

Б.Саакян заявил, что руководство операцией по оккупации Шуши осуществляли Вазген Саркисян, Аркадий Тер-Тадевосян, Сейран Оганян и другие. «Они сами неоднократно говорили, кто и как участвовал в Шушинской операции. Поэтому я говорю, что здесь нет секретной части. Большинство из них даже выразили свои возражения против материалов в СМИ, заявив, что их деятельность в Шуше не была отражена в полной мере. В тот период я не мог познакомиться ни с одним из них. Но, как я уже говорил, позже я познакомился с каждым из них», - сказал Б. Саакян.

Он также сообщил, что высоко оценил деятельность А.Тер-Тадевосяна, присвоил ему звание «героя» так называемого режима.

Следующее заседание суда назначено на 1 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.