Азербайджан получил статус полноправного члена союза Hotelstars - ФОТО

Статус Азербайджана в качестве полноправного члена союза Hotelstars (HSU) единогласно подтвержден на 9-й Генеральной Ассамблее организации в норвежском городе Осло.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что Азербайджан впервые в регионе Южного Кавказа получил статус полноправного члена и возможность быть представленным в управляющих структурах союза.

Выступивший на ассамблее заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев отметил, что в последние годы в нашей стране поощряется повышение международных стандартов качества в сфере гостиничного бизнеса, орган по сертификации на сегодняшний день присвоил различные звездные категории 263 отелям. Он подчеркнул, что процесс звездной классификации по регионам Азербайджана продолжится в течение текущего года и в рамках государственно-частного партнерства к отелям, расположенным в регионах, первый год не будет применяться сертификационный тариф.

Отметим, что согласно договору о совместной деятельности, подписанному в 2018 году между Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциацией отелей Азербайджана, звездные категории гостиниц определяются Национальной системой звездной классификации, разработанной на основе классификационных критериев союза Hotelstars.