Пожар в ресторане в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе Баку благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны МЧС был быстро локализован и потушен, сообщили в МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

19:30

На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступило сообщение о возгорании в одном из ресторанов, расположенных на улице Низами в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет представлена позднее.