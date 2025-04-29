Пожар в ресторане в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе Баку благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны МЧС был быстро локализован и потушен, сообщили в МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
19:30
На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступило сообщение о возгорании в одном из ресторанов, расположенных на улице Низами в Сабаильском районе столицы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.
Дополнительная информация будет представлена позднее.
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