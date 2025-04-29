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Пожар в ресторане в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:00 - Сегодня
Пожар в ресторане в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе Баку благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны МЧС был быстро локализован и потушен, сообщили в МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

19:30

На горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступило сообщение о возгорании в одном из ресторанов, расположенных на улице Низами в Сабаильском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет представлена позднее.

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