Пострадавший по делу Варданяна: Мы обезвредили 59 недавно установленных мин в направлении села Талыш

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на русский язык, которым он владеет, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством, ознакомил их с составом суда, переводчиками, секретарями, государственными обвинителями и другими.

Затем обвиняемый Рубен Варданян и его адвокат Авраам Берман заявили отвод судебной коллегии.

Потерпевшие, участвующие в процессе, просили суд не удовлетворять данное ходатайство.

После совещания судей ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Пострадавший Таджеддин Керимов в своих показаниях в суде сообщил, что будучи военнослужащим N-ской воинской части получил ранение в результате взрыва мины во время службы в направлении села Талыш, которое ранее входило в административную территорию Тертерского района, а в настоящее время относится к Агдеринскому району. Он подчеркнул, что в то время он вместе с сослуживцами занимался процессом разминирования территории для прокладки дороги на освобожденных территориях. Во время обезвреживания очередной мины произошел взрыв, и он был ранен. Пострадавший, отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержке государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, уточнил, что на данном участке они обезвредили 59 мин. Обнаруженные мины были установлены в последние годы и произведены в Армении. Пострадавший далее сообщил: "Во время происшествия мои сослуживцы находились на расстоянии, поэтому они не пострадали".