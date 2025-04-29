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Лейла и Арзу Алиевы посетили Фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО

First News Media23:33 - Сегодня
Лейла и Арзу Алиевы посетили Фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили административное здание Фонда тюркской культуры и наследия (ФТКН).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова приветствовала гостей и проинформировала их о работе, проводимой возглавляемой ею организацией по защите общего наследия тюркских народов. Лейла Алиева высоко оценила шаги, предпринимаемые ФТКН для популяризации в мире богатой истории и культуры тюркского мира, и подчеркнула важность дальнейшего расширения участия молодежи в реализуемых проектах и мероприятиях.

Лейла Алиева и Арзу Алиева, ознакомившись с представленными в музее ФТКН образцами традиционных ремесел и другими экспонатами, отражающими материальное и культурное наследие тюркских народов, посмотрели также культурную программу, состоящую из музыкальных произведений и танцев этих народов.

В заключение Лейла Алиева оставила запись в книге памяти ФТКН.

Отметим, что Фонд тюркской культуры и наследия был создан по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Направления деятельности фонда включают реализацию, поддержку различных проектов и мероприятий, связанных с защитой, восстановлением и пропагандой тюркской культуры и наследия.

В деятельности ФТКН в качестве членов участвуют Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турецкая Республика, в качестве государства-наблюдателя – Венгрия.

Штаб-квартира организации находится в городе Баку.

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