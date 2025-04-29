 Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

First News Media12:45 - Сегодня
Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Проходит очередное судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджана.

Как сообщает Report, судебный процесс в Бакинском судебном комплексе проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем процессе дали показания потерпевшие по делу.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
122

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Футбол

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Политика

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского - ФОТО

Нетаньяху cовершит визит в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал интервью AzTV - ВИДЕО

Верховный представитель ЕС Кая Каллас посетит Азербайджан

Последние новости

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Сегодня, 14:21

Визит Каи Каллас: взлёты и падения. И вновь взлёты

Сегодня, 14:15

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 14:11

Раскрыты леденящие душу детали массового убийства в Джорате: месть длиной в 26 лет

Сегодня, 14:00

В Шамкире ребенок выпил средство от насекомых

Сегодня, 13:45

156 памятников Баку пострадали от незаконной рекламы: Начат демонтаж – ФОТО

Сегодня, 13:40

Управление «Ичеришехер» ввело запрет на въезд для лихача, попавшего на видео

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Сегодня, 13:30

Кавелашвили рассчитывает на развитие формата Тбилиси–Баку–Иреван

Сегодня, 13:25

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, есть пострадавшие

Сегодня, 13:20

Госдеп США обозначил условия перезагрузки отношений с Грузией

Сегодня, 13:15

Кремль ждет реакции Киева

Сегодня, 13:10

Генпрокурор Армении против планов главы МВД по криминализации статуса «вора в законе»

Сегодня, 13:05

В AF Mall открылся новый шоурум бренда KARE – ФОТО

Сегодня, 13:00

Азербайджанские музыканты удостоены Гран-при на международном фестивале – ФОТО

Сегодня, 12:52

Проходит судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:45

Обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Сегодня, 12:40

«Власть клоуна»: Армянский политолог обвинил Пашиняна в международной изоляции и потере доверия мировых держав

Сегодня, 12:35

Форум «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира» продолжается панельными заседаниями - ФОТО

Сегодня, 12:30

Очередная группа переселенцев отправлена в село Сарыджалы Агдамского района – в родной край выехали еще 39 семей - ФОТО

Сегодня, 12:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50