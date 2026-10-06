10 матчей Лиги наций сегодня: Хорватия - Испания, Англия - Чехия и другие пары

Сегодня в Лиге наций УЕФА пройдет очередной игровой день группового этапа - всего состоятся 10 матчей.

В Лиге A (группа III) сыграют Хорватия с Испанией, а также Англия с Чехией.

В Лиге B (группа I) Шотландия встретится со Словенией, а Швейцария - с Северной Македонией.

В Лиге C (группа I) Албания примет Сан-Марино, а Беларусь - Финляндию.

В Лиге C (группа III) Казахстан сразится с Фарерскими островами, а Молдова - со Словакией.

В Лиге C (группа IV) Эстония выйдет против Исландии, а Люксембург - против Болгарии.

Лига наций УЕФА

6 октября

Лига A, группа III

22:45. Хорватия - Испания;

22:45. Англия - Чехия.

Лига B, группа I

22:45. Шотландия - Словения;

22:45. Швейцария - Северная Македония.

Лига C, группа I

22:45. Албания - Сан-Марино;

22:45. Беларусь - Финляндия.

Лига C, группа III

18:00. Казахстан - Фарерские острова;

22:45. Молдова - Словакия.

Лига C, группа IV

22:45. Эстония - Исландия;

22:45. Люксембург - Болгария.