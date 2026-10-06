10 матчей Лиги наций сегодня: Хорватия - Испания, Англия - Чехия и другие пары
Сегодня в Лиге наций УЕФА пройдет очередной игровой день группового этапа - всего состоятся 10 матчей.
В Лиге A (группа III) сыграют Хорватия с Испанией, а также Англия с Чехией.
В Лиге B (группа I) Шотландия встретится со Словенией, а Швейцария - с Северной Македонией.
В Лиге C (группа I) Албания примет Сан-Марино, а Беларусь - Финляндию.
В Лиге C (группа III) Казахстан сразится с Фарерскими островами, а Молдова - со Словакией.
В Лиге C (группа IV) Эстония выйдет против Исландии, а Люксембург - против Болгарии.
Лига наций УЕФА
6 октября
Лига A, группа III
22:45. Хорватия - Испания;
22:45. Англия - Чехия.
Лига B, группа I
22:45. Шотландия - Словения;
22:45. Швейцария - Северная Македония.
Лига C, группа I
22:45. Албания - Сан-Марино;
22:45. Беларусь - Финляндия.
Лига C, группа III
18:00. Казахстан - Фарерские острова;
22:45. Молдова - Словакия.
Лига C, группа IV
22:45. Эстония - Исландия;
22:45. Люксембург - Болгария.