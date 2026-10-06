Газета The New York Times (NYT) вынуждена будет закрыться в недалеком будущем, этот день станет для Соединенных Штатов великим.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В Truth Social он назвал сотрудников издания "третьесортными репортерами, с которыми [он] не разговаривал уже много лет, но которые постоянно пишут о [Трампе], никогда не проверяя факты и не заботясь о том, правдива ли их статья". "Когда-нибудь в недалеком будущем The Times будет вынуждена закрыть свои грязные двери, и это станет великим днем для Америки!" - написал американский лидер.

Он раскритиковал газету за то, что она опубликовала "специально испорченное" фото курортно-гостиничного комплекса Трампа в Дорале в окрестностях Майами (штат Флорида), на территории которого пройдет саммит Группы двадцати (G20) 14-15 декабря. "The Times - это криводушная организация, обслуживающая сумасшедших, которые хотят видеть провал нашей страны. Ее тиражи резко упали из-за отсутствия доверия. Эта публикация - лишь небольшой пример того, с чем мне приходится сталкиваться каждый день на протяжении многих лет!" - сказал президент.

Источник: ТАСС