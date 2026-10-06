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Умер звезда американских сериалов Роберт Келкер-Келли 

Феликс Вишневецкий10:14 - Сегодня
Умер звезда американских сериалов Роберт Келкер-Келли 

Американский актер Роберт Келкер-Келли умер в возрасте 62 лет. 

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на медицинского эксперта штата Миссури. По его данным, актер скончался 3 октября, причина смерти пока не установлена. 

Р.Келкер-Келли скончался в своем доме в городе Сент-Питерс, штат Миссури. По данным полиции, перед потерей сознания он жаловался на боль в груди. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики пытались провести реанимацию, однако спасти актера не удалось. Полиция сообщила, что обстоятельства произошедшего не выглядят подозрительными. 

Роберт Келкер-Келли начал актерскую карьеру в 1987 году, сыграв Сэма Фаулера в сериале «Другой мир».

Наибольшую известность ему принесла роль Бо Брэди в сериале «Дни нашей жизни», он исполнял ее с 1992 по 1995 год. 

Позже актер снимался в сериале «Главный госпиталь», где сыграл Ставроса Кассадина. Его последние появления в проекте состоялись в 2013–2014 годах. 

После завершения актерской карьеры он работал профессиональным пилотом.

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