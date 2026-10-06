МИД Азербайджана работает над возвращением тел граждан, погибших на судне в Черном море

Иностранный сухогруз «Рояд Мамедов», среди членов экипажа которого были граждане Азербайджана, 5 сентября подверглось атаке беспилотников в Черном море у побережья Румынии, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно поступившей информации, в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Гасанов Рустам Исмаил оглу, 1974 года рождения. Другой азербайджанский гражданин, Сулейманзаде Мухаммед Хамза оглу, 2002 года рождения, пропал без вести. В настоящее время проводятся соответствующие поисково-спасательные мероприятия.

Остальные граждане Азербайджана, входившие в состав экипажа, спасены, трое из них госпитализированы.

По данному вопросу МИД Азербайджана проводит координационную работу совместно с дипломатическими представительствами страны за рубежом и уполномоченными структурами соответствующих государств.

Предпринимаются необходимые меры для оказания гражданам Азербайджана требуемой медицинской и консульской помощи, а также для осуществления процедур по доставке тел погибших граждан на родину.

МИД Азербайджана вновь призвал граждан Азербайджана воздержаться от поездок в регионы, где ведутся военные действия и сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, а также от осуществления трудовой деятельности на этих территориях и на транспортных средствах, особенно судах, следующих по рискованным маршрутам.