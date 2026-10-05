Галибаф: Кавказ не должен превращаться в арену соперничества внешних сил

Кавказ не должен превращаться в арену геополитического соперничества внешних сил.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По словам Галибафа, страны Кавказа нуждаются в мире как никогда, и это должно сопровождаться укреплением официальных границ: "Опыт показывает, что вмешательство внерегиональных сил может представлять угрозу безопасности".

Мирзоян, в свою очередь, отметил укрепление двустороннего сотрудничества: "Поддержание дружественных связей даже в самые трудные времена способствует еще большему укреплению отношений".

По словам главы МИД Армении, страны региона обладают беспрецедентными возможностями в сферах транспорта, энергетики, инфраструктуры и прочих отраслях, что актуализирует дальнейшение расширение международного сотрудничества. В связи с этим Армения намерена и дальше развивать отношения с соседними странами, отметил он.

Напомним, что Арарат Мирзоян находится с визитом в Иране. Ранее он встретился со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.