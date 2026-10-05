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Джейхун Байрамов: развитие связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

Редакция 1news23:20 - Сегодня
Джейхун Байрамов: развитие связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

5 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Бьянкой Одумегву-Оджукву.

Как сообщили в МИД, министры обменялись мнениями о перспективах развития азербайджано-нигерийских двусторонних отношений, вопросах, представляющих взаимный интерес, а также по повестке сотрудничества на многосторонних платформах.

В этом контексте отмечалась значимость сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, Межпарламентского союза, D-8 и на других платформах, подчеркивалась важность укрепления взаимной поддержки и координации.

Дж. Байрамов отметил, что Азербайджан рассматривает развитие связей со странами Африки в качестве одного из приоритетных направлений своей внешней политики. В этом контексте была также подчеркнута важность расширения сотрудничества с Нигерией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе возможностей, созданных для граждан этой страны в рамках стипендиальных программ Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки.

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