Азербайджан и Россия обсудили развитие коридора Север — Юг

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер России Алексей Оверчук обсудили развитие международного транспортного коридора Север — Юг и расширение грузоперевозок между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на правительство России, вопросы были рассмотрены на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Стороны также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике.

Отдельное внимание было уделено мерам по увеличению взаимного товарооборота, расширению торгово-экономических связей, развитию транспортного сообщения и совершенствованию работы пунктов пропуска.

Мустафаев и Оверчук также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и решений 24-го заседания межправительственной комиссии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах реализации взаимовыгодных проектов, представляющих практический интерес для Азербайджана и России.